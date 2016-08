Der FCK startete wie schon in den ersten Spielen der Saison offensiv und hatte bereits in der zweiten Minute die Chance zur Führung. Naser Aliji scheiterte aber an Fortuna-Torwart Michael Rensing. Doch auch die Fortuna spielte munter nach vorne. Weder Ihlas Bebou (11.) noch Rouwen Hennings (14.), der gleich nach seinem Wechsel in der Startelf stand, konnten ihre Möglichkeiten jedoch nutzen. "Ich hätte gerne getroffen, aber für den Anfang war es ganz in Ordnung", sagte Hennings.

K'lauterns Zoua vergibt Siegtreffer

Nach dem Seitenwechsel drängten zunächst wieder die "Roten Teufel" auf die Führung. Mit viel Leidenschaft und Elan setzten die Gastgeber die Düsseldorfer unter Druck, spielerisch blieb aber erneut viel Stückwerk. Die beste Chance zum Siegtreffer vergab für den FCK der eingewechselte Jacques Zoua, der in der 77. Minute nur die Latte traf.

FCK-Sportdirektor Uwe Stöver kündigte am Rande der Partie die Verpflichtung eines Innenverteidigers an. "Wir sind sehr weit. Wenn alles normal läuft, werden wir morgen zu einem Abschluss kommen", sagte Stöver beim Pay-TV-Sender Sky.