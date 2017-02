2. Bundesliga 19. Spieltag Schwächelnde Spitzenteams - Chance für VfB

Düsseldorf - Frust in Braunschweig, lange Gesichter in Hannover - die Spitzenteams aus der 2. Fußball-Bundesliga sind am 19. Spieltag den Nachweis ihrer Klasse schuldig geblieben. Mit der überraschenden 1:2 (0:1)-Heimschlappe gegen Schlusslicht FC St. Pauli verspielten die Braunschweiger die große Chance, die Tabellenführung zurückzuerobern. Weil auch der bisher punktgleiche Verfolger Hannover 96 zwei Tage zuvor beim 1:4 in Greuther Fürth enttäuscht hatte, kann der VfB Stuttgart am Montag (20.15 Uhr) die Gunst der Stunde nutzen. Schon ein Remis im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf würde ausreichen, um an den beiden Kontrahenten vorbeiziehen.