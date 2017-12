Die Wirtschaft in Deutschland ist seit Jahren im Aufschwung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatte seine Wachstumsprognose am Mittwoch für das kommende Jahr auf 2,2 Prozent angehoben. In Kiel wurde jedoch angesichts einer weiter anziehenden Konjunktur vor Rückschlägen für die deutsche Wirtschaft gewarnt.