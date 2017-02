München - Der erste Morgen im neuen Job deutet schon an, wohin die Reise geht. Als Heiko Büttner (48) sich gestern früh um halb acht daheim in Laim die Krawatte bindet für seinen Auftritt im Hotel Maritim, wo er zum neuen, mächtigen Chef der S-Bahn München gekrönt werden soll, tobt am Ostbahnhof das S-Bahnchaos.