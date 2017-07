1990er Jahre, Instagram, Kim Kardashian Fifth Harmony verraten ihre Fashion-Inspirationen

Und was inspiriert die Vierte der inzwischen nicht mehr fünfköpfigen Truppe? Neben Social-Media-Influencern gibt es für Dinah nur ein einzig wahres Fashion-Vorbild: Kim Kardashian (36, "Keeping Up with the Kardashians"). "Es gab eine Zeit, in der Kim angefangen hatte, nur noch Blazer zu tragen und plötzlich fand auch ich sie toll", erzählt sie. "Ich dachte mir: 'Okay, dann kaufe ich mir eben auch Blazer!' Und die kombinierte ich dann mit Bluse und Jeans", so die Sängerin.