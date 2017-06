Statement der 1860-Fans

Die Gruppe zu der vermeintlichen Veranstaltung am 13. Mai 2018 hat bereits mehr als 1.000 Teilnehmer (Stand 2.6., 14:17 Uhr), was durchaus als Statement der Fans zu werten ist. Das Titelbild zeigt das alte Kassenhäuschen am Stadion an der Grünwalder Straße. Auch das ist wohl eine klare Botschaft. Die Fans wollen zurück in das Sechzger-Stadion, das ginge aber nur mit Sicherheit, wenn die Lizenz verweigert würde und der Verein in die Regionalliga müsste.