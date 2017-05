1860 verliert in Heidenheim Sechzig verpasst Rettung - Relegation gegen Regensburg!

Wo war der Geist von Bad Wörishofen, der im Kurz-Trainingslager beschworen werden sollte? "Go! Go!", coachte Assistent Pedro Ribeiro verärgert – von der Pressetribüne aus, unweit von Geschäftsführer Ian Ayre, Investorenbruder Yahya Ismaik, Ex-Geschäftsführer Anthony Power, Präsident Peter Cassalette und Vize Hans Sitzberger. Doch bei den Sechzgern ging nicht viel: Eine Aycicek-Abnahme landete in hohem Bogen im Toraus (37.), die einzige zählbare Chance köpfte Ba nach einer Ecke genau in die Arme von Heidenheim-Keeper Kevin Müller (45.).

Das Beste zur Pause? Heidenheim fiel noch weniger ein. Und: Die Konkurrenz spielte mit. Stuttgart führte gegen Würzburg, Aue lag zurück und Bielefeld auch nicht in Front – 1860 hatte die Relegation sicher, und ein Treffer hätte den Klassenverbleib bedeutet.

Nach der nächsten überflüssigen Pyro-Show räumte Aigner erst die Nebelkerzen vom Feld, um dann die erste dicke Chance vorzubereiten, doch Aycicek scheiterte an Müller (48.). Eine Szene, die Sechzig zumindest wachrüttelte. Und dann kam der Retter: Ausgerechnet der gescholtene Aigner traf zur umjubelten Führung. Als sich die Sechzger schon als sicherer Sieger wähnten, schlug Heidenheim in einer dramatischen Schlussphase doppelt zurück.

Das rettende Ufer, es war so nah. Jetzt geht das Zittern weiter.

Liveticker zum Nachlesen: 1860 verpasst vorzeitige Rettung - 1:2 in Heidenheim