München - 33 Grad zeigte das Termometer, und Daniel Bierofka ließ seine Löwen dennoch zu einer knackigen Laufeinheit antreten. Erst auf dem Platz, anschließend in den Isarauen schwitzen seine Kicker, um vor dem Saisonstart am 13. Juli in Memmingen an der notwendige Ausdauer zu feilen.