1860-Training Andrade am Ball, drei Neuzugänge fehlen

München - Ob es in der laufenden Saison noch reicht, ist fraglich.Immerhin bekam Victor Andrade, brasilianischer Flügelfitzer des TSV 1860, am Montag sein Lieblings-Spielzeug zurück: Der 21-Jährige konnte beim einzigen öffentliche 1860-Training der Woche nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder eine individuelle Einheit mit dem Ball am Fuß absolvieren.