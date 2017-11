1860-Trainer vor Schalding-Heining Bierofka: "Ich bin froh, dass es in die Winterpause geht"

... die Löwen als Winter-Meister: "Absolut positiv. Wir gehen als Tabellenführer in die Winterpause, das war das Ziel. Die Jungs sind mit allem gut umgegangen. Es war ja das erste Mal, dass die Mannschaft mit dem Ganzen konfrontiert war: mit dem Drumherum, mit den Medien, mit dem Druck. Das haben sie sehr gut gemacht."

... die nötige Auszeit: "Danach haben sie vier Wochen Zeit, um zu reflektieren. Was war gut? Was war nicht so gut? Das ist auch für mich wichtig. Ich bin seit 11. Januar im Dauereinsatz. Es tut dem Kopf auch mal gut, nicht nur an Fußball zu denken. Ich bin schon ganz froh, dass es in die Winterpause geht."

