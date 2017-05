München - Ein Schuldeingeständnis? Reue? Eine Entschuldigung an Torsten Lieberknecht? Das alles gab es nicht bei Vitor Pereiras erstem öffentlichen Auftritt nach dem "Hurensohn-Skandal" zwischen dem TSV 1860 und Eintracht Braunschweig (0:1). "Respekt ist wichtig. Ich brauche in meinem Alter aber keine Schlagzeilen durch so ein Theater", so der 48-Jährige am Donnerstag über die Anschuldigungen von Trainerkollege Torsten Lieberknecht: "Was im Wettbewerb passiert, soll auch im Wettbewerb bleiben." Auf Nachfrage, eine Lippenleserin habe ihn der Beleidigung überführt, reagierte Pereira genervt: "Ich befasse mich nicht mit Lippenlesern, sondern mit unseren Spielen."