Der Hauptgrund sei die kurze Trainingswoche, so Trainer Kosta Runjaic: "Da geht es einfach um die Ruhe. Richtig trainieren können wir ohnehin nur am Donnerstag, weil am Mittwoch eine regenerative Einheit ansteht." Womöglich will der Coach seine Spieler nach dem 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg und dem Sprung auf Rang sechs der Tabelle auch etwas vor der bei Sechzig traditionell schnell aufkommenden Euphorie abschotten.