"Erst müssen im Hintergrund gewisse Dinge geregelt werden, um die Strukturen schaffen zu können. Damit meine ich die Gesellschafter", so Bierofka über die ungewisse Zukunft der Sechzger. Seine Forderung: "Man muss mal ganz klar sagen: Wie soll es hier weitergehen, was hat man für Perspektiven? Wie soll es in zwei oder fünf Jahren aussehen?" Der Urlöwe fordert, dass man "ganz klar eine Richtung vorgibt, an der wir uns orientieren können. Und dann hoffe ich, dass wir es auch umsetzen können."