Wie Fußball-Vorort am Dienstag berichtete, wechselt Alexander Fuchs aus der U21 der Sechzger im Sommer zum 1. FC Nürnberg. Eine Bestätigung der Sechzger steht noch aus. In der laufenden Saison stand der 20-Jährige elf Mal in der U21 auf dem Platz, erzielte einen Treffer und steuerte zwei Assists bei für die Elf von Trainer Daniel Bierofka in der Regionalliga Bayern. Vor der Winterpause war der zentrale Mittelfeldspieler mit einer Schienbeinverletzung länger ausgefallen.