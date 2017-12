Aaron Berzel: "Das war ein guter Abschluss des Jahres. Der Sieg war absolut verdient. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir ein Feuerwerk abbrennen wollen. Das 1:0 hat uns in die Karten gespielt. Der Sieg war auch ein Stück weit ein Dank an die Fans dafür, dass sie uns so unterstützt haben. Das war heute schon eine bessere Leistung als vorher. So kann man in die Pause gehen. Mal abwarten, was mit dem Pokalspiel passiert. Wir haben die ganze Woche Training - außer der Biero gibt uns mal frei..."