"Ich fühle mich körperlich gut. Die Laufwege, die mich ausmachen, tun nicht mehr weh. Das ist das Wichtigste", erklärte Aigner in der Donnerstagsausgabe des Kicker. Der Außenangreifer spricht auch über die verbleibenden sechs Spiele im Abstiegskampf. "Es ist brutal eng in der Tabelle", so Aigner, der über noch zwölf abstiegsbedrohte Mannschaften sagt: "So etwas habe ich noch nie erlebt."