München - Am Dienstag durfte Ivica Olic sein Können beim "Ozapfa" eines Bierfasses zeigen, am Mittwoch hat der routinierte Löwen-Profi was zu Feiern: Olic wird 37 Jahre alt. "Ich bin dankbar, dass ich mit 37 Jahren noch auf dem Platz stehen kann. Aber je älter ich werde, umso weniger habe ich Lust auf den Geburtstag", sagte der Kroate in einem Interview mit der "Bild" - und spricht außerdem über...