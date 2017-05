München - Letztes Heimspiel, letzte Chance für die Fans der Sechzger, die Allianz Arena in dieser Spielzeit zu befüllen. Und dabei geht's auch noch um Alles: Der TSV 1860 kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, AZ-Liveticker) bereits den Klassenerhalt klarmachen - wenn die Konkurrenz mitspielt. Im Falle einer Niederlage und punktender Kontrahenten könnte Sechzig dagegen wieder in größte Abstiegsgefahr geraten.