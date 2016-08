Zuletzt zeigte der Abwehrmann beim TSV 1860 aufsteigende Form. Degenek hatte erst Ende Mai unter Chefcoach Ange Postecoglou sein Debüt im A-Team der Australier gegeben und seither drei Länderspiele absolviert. Am Dienstag geht es in Abu Dhabi dann gegen die Vereinigten Arabischen Emirate (19.30 Uhr, Ortszeit), ehe der 22-Jährige zurück nach München reist.

Mugosa und Stojkovic für Montenegro

Ebenfalls in der WM-Qualifikation müssen Stefan Mugosa und Filip Stojkovic mit Montenegro ran. Am Sonntag treffen der Stürmer und der Außenverteidiger in Cluj-Napoca auf Gastgeber Rumänien (20.45 Uhr).

Neuzugang Fanol Perdedaj gastiert mit der Vertretung des Kosovo am Montag (20.45 Uhr) in Turku und spielt gegen Finnland.

U-20-Löwen unterwegs

Drei Junglöwen reisen zur U20-Nationalmannschaft: Felix Uduokhai, Florian Neuhaus und Moritz Heinrich. Im Stadion an der Lohmühle in Lübeck spielt die DFB-Auswahl am Donnerstag gegen Italien (18 Uhr), am Dienstag geht es im Stadion Miejski in Świnoujście gegen die Junioren aus Polen (17 Uhr).

Für die U20-WM in Südkorea (ab 20. Mai 2017) hat sich Deutschland durch den fünften Platz bei der U19-EM in Baden-Württemberg bereits qualifiziert. Doch für die drei Löwen-Youngster geht es darum, sich nachhaltig beim neuen Trainer Guido Streichsbier zu empfehlen.