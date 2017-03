Der Löwen-Präsident weiß: "Im Hinblick auf den TSV 1860 hat er nur einen Wunsch: Das ist sportlicher Erfolg, finanzielle Gesundung und Einigkeit der riesigen Löwen- Familie. Auch wenn es dabei Rückschläge geben kann, vereint alle Sechzger genau dieses Ziel. Einen ersten wichtigen Schritt dahin haben wir geschafft. Und dafür lohnt es sich, gemeinsam weiterzukämpfen. Wir alle sind von diversen Nebenkriegsschauplätzen genervt. Es gibt nach wie vor Personen und Gruppen, die versuchen, uns davon abzubringen. Das werden wir nicht zulassen. Wir lassen uns nicht ablenken, sondern werden unsere Kräfte bündeln, um die entscheidenden Dinge zusammen voranzutreiben. Dabei appellieren wir an jeden einzelnen im Umfeld unseres Klubs, seine persönlichen Interessen ein Stück weit zurückzunehmen."

Hasan Ismaik trägt diesen Kurs nicht nur durch seine Zusage mit, den Klub finanziell wieder auf eigene Beine stellen zu wollen: "Es geht nicht um mein Investment." In diesem Zusammenhang möchte der Aufsichtsratsvorsitzende der KGaA noch einmal klarstellen, das im Rahmen der bestehenden Bedingungen in der Bundesliga zu tun: "Ich habe nicht vor, die 50+1-Regel anzufechten, wie in der Vergangenheit schon mehrmals betont. Unsere Mitglieder haben im Januar 2016 mit einer Mehrheit von 99 Prozent darüber entschieden, dass der Verein keine weiteren Anteile verkauft. Das akzeptiere ich selbstverständlich."

Denn Hasan Ismaik fühlt sich als Mitglied der Löwen-Familie und möchte als solches erfolgreich sein, die Farben Weiß-Blau endlich wieder mit Stolz tragen können und in einem eigenen Stadion zu Hause sein: "Auch an diesem Thema arbeiten wir nach wie vor. Derzeit warten wir auf grünes Licht von der Stadt. Damit liegt eine echte Herausforderung vor uns, das ist mir bewusst und deshalb appelliere ich an alle Löwen – auch hierbei brauchen wir eure Unterstützung, auch hierbei ist unsere Einigkeit entscheidend. Ich glaube fest daran: Wenn die gesamte Löwen-Familie zusammenhält, ist sie unschlagbar. Wir können all das erreichen."