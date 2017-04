München - Er ist einer, der laut Meisterlöwe Peter Grosser eine rosarote Brille trägt - oder trug? "Wir sind zu gut für den Abstieg", hatte Präsident Peter Cassalette in der Vergangenheit mehrfach betont - nicht nur für Grosser, wie er in seinem Brandbrief in der AZ zum Ausdruck brachte, ein Beleg blauer Hybris in Zeiten, in denen man sich Selbstüberschätzung nicht leisten kann.