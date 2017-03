München - Der Oberlöwe hat gebrüllt. Und wie: "Wir sind zu gut für den Abstieg“, so Präsident Peter Cassalette im AZ-Interview ganz selbstbewusst. Dabei schlitterte sein Team in den vergangen beiden Jahren jeweils nur hauchdünn am Abstieg vorbei und ist auch in dieser Saison zwölf Spieltage vor Ende noch lange nicht gerettet.