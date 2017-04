Stefan Ortega (TSV 1860) über den Platzverweis von Sebastian Boenisch: "Wir haben bis dahin (zum ersten Elfmeter, d. Red) ein gutes Spiel gemacht, Aue hatte keine einzige Möglichkeit. Wir haben das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ich will nicht sagen, dass der Schiri da mit einer Aktion das ganze Spiel kaputtmacht, aber solche Zweikämpfe werden überall geführt. Ich weiß nicht, wieso man da immer so kleinlich sein muss. Und dann kriegen wir früh in der zweiten Halbzeit das zweite Tor– das war auch scheiße. Dann hat der Schiedsrichter wieder eine Idee gehabt und am Ende stehts dann 3:0."