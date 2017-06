"Er kann Außen- und Innenverteidiger sowie Sechser spielen", erklärte Bierofka. Der Vorteil: Berzels Vertrag beim SV Elversberg, in der vergangenen Saison Meister der Regionalliga Südwest, endet am 30. Juni. Er wäre damit ablösefrei. Mit seinem ersten Einsatz im Löwen-Dress war Coach Bierofka schon mal zufrieden.

Daniel Wein, SV Wehen Wiesbaden, Außen- und Innenverteidiger



Daniel Wein. Foto: Rauchensteiner/Augenklick

Das galt auch für die Leistung von Wein. Mehr noch: Der 23-Jährige erzielte beim FC Hertha prompt sein erstes Tor für die Giesinger. "Auch er kann Innen- und Außenverteidiger sowie auf der Sechs spielen", schilderte "Biero". "Er wurde beim FC Bayern ausgebildet, war aber zuletzt drei Jahre bei Wehen Wiesbaden und hat 50 Spiele in der 3. Liga gemacht. Er macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck."

Der Durchbruch in der 3. Liga gelang dem Abwehrspieler jedoch nicht. Er will jetzt den Weg über die Heimat nehmen.

Jan Mauersberger, vereinslos, Innenverteidiger



Jan Mauersberger. Foto: Rauchensteiner/Augenklick

Mehrmals hatte Mauersberger erklärt, dass er auch in der Regionalliga gerne für Sechzig spielen würde. Der Innenverteidiger bereitet sich bereits auf die Karriere nach der Fußball-Karriere vor, studiert in München. Einst erklärte er im Interview mit der AZ, dass der Starnberger See sein Rückzugsort sei, seine Eltern leben in der Region.

Unter Ex-Coach Vitor Pereira spielte der 32-Jährige zuletzt keine Rolle mehr. Dennoch nahm der Abwehrmann seine Rolle ohne Klagen an, auch nach dem doppelten Abstieg hielt er sich mit Schuldzuweisungen zurück - und bewies damit Charakter. Einen echten Charakterkopf wünscht sich jetzt Bierofka "Maximal einer" aus der alten Mannschaft werde dazustoßen, erklärte "Biero" auf Nachfrage der AZ - er dürfte Mauersberger gemeint haben.

Timo Gebhart, FC Hansa Rostock, Mittelfeld



Timo Gebhart. Foto: imago/Picture Point LE

Viele trauten dem 28-Jährigen einst eine Nationalmannschaftskarriere zu. Der offensive Mittelfeldspieler brachte es immerhin auf drei U21-Länderspiele. Im Januar 2009 hatte der Allgäuer die Löwen nach fünf Jahren verlassen, der VfB Stuttgart zahlte seinerseits 3,2 Millionen Euro für den hochbegabten Techniker, dem der Durchbruch in der Bundesliga jedoch verwehrt blieb.

Über den 1. FC Nürnberg ging es zu Steaua Bukarest nach Rumänien und schließlich zum FC Hansa Rostock in die 3. Liga. Für die Hanseaten erzielte er in der vergangenen Saison in 17 Spielen vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Gebhart dürfte für ein Engagement in Giesing vermutlich auch auf Geld verzichten, einst spielte er mit Bierofka zusammen. Soweit sei alles geklärt, erklärte "Biero" zu Gebhart, auch bei ihm wartet er auf das Go von Fauser.

Karl-Heinz Lappe, FC Bayern 2, Stürmer



Karl-Heinz Lappe. Foto: Rauchensteiner/Augenklick

Kommt ein "Roter" zu Sechzig? Der Münchner Lappe stürmte in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft des FC Bayern, der Rekordmeister wollte seinen Vertrag trotz 13 Saisontoren in der Regionalliga Bayern jedoch nicht verlängern. Laut "Merkur" möchte nun Bierofka zugreifen und den 29-Jährigen verpflichten.

Der hat beste Referenzen: 2015 gehörte der Angreifer zu der Mannschaft des FC Ingolstadt, die in die Bundesliga aufstieg. 44 Mal kam er in der 2. Liga zum Einsatz, erzielte dabei fünf Tore. In 88 Regionalliga-Spielen kommt Lappe gar auf 53 Treffer. Schießt er seine Tore schon bald für die Löwen?

