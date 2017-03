Ba mit einem Liebesbekenntnis

Abdoulaye Ba ist wie geschaffen für dieses Kriterium. Der 26-Jährige beweist Gespür dafür, den Fans zu signalisieren, dass er einer von ihnen sein will. Exemplarisch der Jubel beim Sieg gegen die Würzburger Kickers (2:1). Ba hatte gerade willensstark das 1:0 eingeköpft. Seine Kollegen waren schon auf dem Weg in Richtung Mittelkreis, da stand der Torschütze noch immer vor der Nordkurve. Er machte ein, zwei Schritte auf die Ränge zu, riss plötzlich mit beiden Händen das Löwen-Emblem auf seinem Trikot in die Höhe.