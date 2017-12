München - Schwitzend stützt er sich am Hauptplatz des TSV 1860 an der Grünwalder Straße am Geländer ab. "Meine Beine sind schwer - das könnt ihr Euch nicht vorstellen", stöhnt Timo Gebhart. Und doch hat er bald schon wieder ein Lächeln im Gesicht, während er von Physiotheratpeut Nick Wurian über den Platz gescheucht wird. Daniel Bierofka und die Mannschaft absolvierten ein letztes Spielchen in der letzten Trainingseinheit vor der Winterpause, Gebhart muss sich im Aufbautraining nach seinem Muskelbündelriss weiter individuell schinden. Doch er weiß: Bald geht's in die Sonne.