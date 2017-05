Doch zuvor heißen Sechzigs Hürden Dynamo Dresden, VfL Bochum und 1. FC Heidenheim – drei Teams, für die es in der Tabelle um nichts mehr geht. Ortega optimistisch: "Wir haben jetzt noch drei Spiele. Die Möglichkeit auf den direkten Klassenerhalt ist sehr gut, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, um es direkt zu schaffen."

"Wir stehen das nur gemeinsam durch"

Einer, der zuletzt mit aller Macht ins Tor treffen wollte, ist Urlöwe Stefan Aigner. Durch gleich drei, vier vergebene Möglichkeiten gegen Braunschweig steht er sinnbildlich für die miserable Chancenverwertung der Sechzger, die eine schnelle Rettung aus dem Tabellenkeller verhinderte. Dennoch gibt’s vom Chancen-Vereitler keine Rüge an den Chancentod: "Wir gewinnen und verlieren zusammen. Aiges köpft den Torwart ja nicht absichtlich an oder schießt am Tor vorbei. Er ist derjenige, der sich selbst am meisten ärgert." Ortega weiß: "Wir stehen das nur gemeinsam durch. Wenn er uns am Freitag zum Sieg schießt, freuen wir uns genauso mit ihm, wie wir jetzt hinter ihm stehen."

Gegen Dresden gelte nicht nur für Aigner, sondern auch für Ortegas restliche Vordermänner: "Die Chancen besser nutzen – oder auch mal aus keiner Chance ein Tor machen." Wie, ist dem Keeper vollkommen egal – er will sich nur nicht die Haare raufen, bis die Gedanken an Relegation oder Abstieg unvermeidlich werden.

