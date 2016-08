"Ich hatte mehrere Anfragen, auch aus dem Ausland. Ausschlaggebend war für mich, dass ich bei Sechzig ein neues Ziel vor Augen habe", erklärte Aigner in einem Interview mit "11Freunde" und blickte voraus: "Ich habe für vier Jahre unterschrieben und möchte in diesem Zeitraum meinen Traum verwirklichen, mit dem Verein wieder in die Erste Liga aufzusteigen."

Aigner: Rückkehr kein Rückschritt, sondern neue Herausforderung

Die Rückkehr in seine Geburtsstadt und seine Familie seien auch ein Mitgründe gewesen. Zudem sagt Aigner: "Sechzig ist mein Heimatverein, dem ich immer verbunden geblieben bin. Aber ich bin keiner, der mit 29 Jahren von der ersten in die zweite Liga zurückgeht, nur um daheim zu sein. Ich will in meiner Karriere noch etwas erreichen."