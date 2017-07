Störfeuer aus Abu Dhabi

Just in dieser erfreulichen Gemengelage erreichen Koch unliebsame Störfeuer aus München, oder besser gesagt aus Abu Dhabi. Hasan Ismaik, Investor des TSV 1860, kündigte in seinem jüngsten Facebook-Post an, seine Klage gegen die 50+1-Regel nun einzureichen. Der jordanische Geschäftsmann legt sich damit mit der Bundesliga, namentlich der DFL, und dem DFB an.