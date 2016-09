München - Es sollte ein netter Trip zu „seinen“ Löwen werden. „Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, mir aus nächster Nähe ein Bild zu machen, dass in der letzten Zeit bei 1860 vieles in die richtige Richtung gegangen ist“, hatte Hasan Ismaik vor dem Heimspiel gegen Union Berlin auf Facebook geschrieben.



Auch am Freitag lief vieles richtig, vor allem in der Schlussphase praktizierten die Sechzger mit einem Mann mehr begeisternden Einbahnstraßenfußball. Dumm nur: Sie vergaßen unter den Augen des verspäteten Investors, der wegen eines Unwetters in London nur die letzte halbe Stunde live verfolgen konnte, das Toreschießen und verloren mit 1:2.