"Dennoch will ich nicht vergessen, zu sagen, dass nicht nur die bessere Tagesform der Berliner, sondern auch die katastrophalen Platzbedinungen im Stadion an der Alten Försterei mitentscheidend für unsere Niederlage war. Unsere Spieler sind – wie schon beim Pokal-Spiel in Lotte – im wahrsten Sinne des Wortes ausgerutscht", schrieb Ismaik am Samstagabend auf Facebook. Der Jordanier hatte die Partie am Vorabend live von der Tribüne mitverfolgt und scheint die klare Überlegenheit der Hausherren etwas verkannt zu haben.