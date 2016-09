1860-Finanzier Hasan Ismaik wird am kommenden Freitag sich das Heimspiel der Löwen gegen Union Berlin live in der Allianz Arena ansehen. "Wir freuen uns sehr, dass Hasan Ismaik im Stadion ist und unserem Team die Daumen drücken wird", erklärt Sportchef Eichin

München - Ob es auch unter den Augen des Investors mit einem Dreier für die Löwen klappt? Nach dem 2:1-Auswärtserfolg des TSV 1860 hat Investor Hasan Ismaik angekündigt, für das anstehende Heimspiel in der ALlianz Arena gegen Union Berlin anreisen zu wollen. Wie die Sechzger am Dienstag in einer Pressemitteilung schrieben, werde der Mehrheitsgesellschafter am Freitag, 16. September, nach München reisen.