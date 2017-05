Hasan Ismaik nimmt Löwen in die Pflicht

Und weiter: "Wer will in seiner Vita schon gerne einen Abstieg stehen haben? Keiner!" Dass die Mannschaft im Trainingslager im Allgäu weile, begrüße er ausdrücklich, wurde der Geschäftsmann weiter zitiert. "In der Gruppe können neue Energien freigesetzt und Kräfte gebündelt werden. Die Spieler stehen jetzt in der Pflicht. Es geht in den nächsten vier Tagen ausschließlich um den TSV 1860 und zehntausende Fans, die sich nichts Sehnlicheres als den Klassenerhalt ohne Relegation wünschen. Enttäuscht uns nicht!"