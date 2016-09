Der 39-Jährige war zwar wegen eines Unwetters erst im zweiten Durchgang im Stadion angekommen, hatte hinterher jedoch Zeit, um neben Trainer Kosta Runjaic, Zimmermann und Co. auch Löwen-Legenden wie Peter Grosser zu begrüßen. Am Samstag ging's an die Grünwalder Straße, um den Fortschritt der Bauarbeiten am Trainingsgelände zu inspizieren. Ismaik hatte rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um mehrere Rasenplätze zu erneuern und eine Gymnastikhalle zu errichten.

Sehen Sie in unserer Bilderstrecke das Treffen Ismaiks in der Arena und seinen Rundgang an der Grünwalder Straße.