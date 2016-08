Lesen Sie hier: Daniel Bierofka: "Erstliga-Coach? Okay!"

In den letzten Jahren versammelten sich viele Fans vor der Straße und drängten dann geschlossen auf die Eingänge, so gelangten oft Personen auch unkontrolliert ins Stadion. "Keiner kommt unkontrolliert rein", sagte heute ein Polizeisprecher. Zudem heißt es: "Die Besucher des Derbys werden um rechtzeitiges Erscheinen am Stadion gebeten, da die Einlasskontrollen sehr sorgfältig und folglich zeitintensiv sein werden. Wer zu spät kommt, verpasst den Anpfiff."

Umleitungen und Behinderungen bei der MVG

Auch die MVG hat für Sonntag vorgersorgt. Fahrgäste müssen sich auf Umleitungen im Bereich des Grünwalder Stadions einstellen. Mit folgenden Einschränkungen rechnet die MVG:

MetroBus 54: von ca. 12 Uhr bis ca. 17.30 Uhr Umleitung zwischen Candidplatz und Giesing Bf. via Pilgersheimer Straße, Kolumbusplatz, Silberhornstraße und Deisenhofener Straße; entfallende Haltestellen: Tegernseer Landstraße, Spixstraße, Valeppstraße 

Tram 25: von ca. 16.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr Umleitung vom Ostfried- hof zur Schwanseestraße über Giesing Bf. (Anschluss U2); entfallende Haltestellen: Silberhornstraße (U2), Tegernseer Landstraße, Wetter- steinplatz (U1)

Bus 25 (Ersatzverkehr für Tram 25 zwischen Wettersteinplatz und Grünwald): voraussichtlich regulärer Betrieb; während der Umleitung der Tram (siehe oben) jedoch kein Anschluss zur Straßenbahn am Wettersteinplatz, Fahrgäste können dort auf die U1 ausweichen.

Auf den U-Bahnlinien U1 und U2 ist vor und nach dem Spiel mit erhöhtem Fahrgastandrang zu rechnen. Die MVG hat hier zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz.