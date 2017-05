Der wirkte schon beim Schlusspfiff völig bedient, als die Fernsehkameras auf ihn draufhielten. Kein Wunder: In der vergangenen Saison stand der Brite am Ende der Spielzeit mit dem FC Liverpool im Finale des League Cups und im Endspiel der Europa League. Diesmal droht ihm die Relegation mit Sechzig, ein Abstieg in die 3. Liga nicht ausgeschlossen. Es wirkt in diesen Tagen ein wenig so, als hätten sie beim TSV 1860 nicht wirklich an das Schreckensszenario geglaubt. Jetzt ist die Furcht greifbar. Sie war am Gesicht des Löwen-Bosses abzulesen.