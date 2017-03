München - Ein 0:3 nach 45 Minuten. Das Heimspiel des TSV 1860 gegen Fortuna Düsseldorf (1:3) war ergebnistechnisch das schlechteste, was die Löwen unter Kosta Runjaic zu bieten hatten. Eins ist der Ex-Trainer seinem Nachfolger Vitor Pereira noch voraus: Auswärtspunkte! Im Rückspiel gegen die Fortunen am Freitag Abend (18.30 Uhr) startet der Portugiese den nächsten Anlauf, die miese Bilanz in der Fremde (fünf Runjaic-Zähler, jeweils null unter Interimstrainer Daniel Bierofka und Pereira) aufzupolieren.