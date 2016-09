AZ: Herr Runjaic, Sie sind einer, der gerne anpackt, oder? In Darmstadt sind Sie einst in den Baumarkt gefahren, um sich ein Regal für den Trainerraum zu bauen.

KOSTA RUNJAIC: Wenn ich sehe, dass was gemacht werden muss, dann packe ich das an. Hier habe ich noch kein Regal aufgebaut. Aber: Ich bin Teamplayer und in einem Team gehört es sich, dass man mit anpackt.