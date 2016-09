Am Mittwoch waren die Löwen bei Angermaier in München zu Besuch. Die Profis und ihr Trainer wurden für das anstehende Oktoberfest einer besonderen Tracht ausgestattet. Danach wurde noch das neue Wiesn-Trikot vorgestellt.

München - Schlichter als letztes Jahr ist es auf jeden Fall, das neue Wiesn-Trikot des TSV 1860 München. Stilecht in blau gehalten mit Details, die an eine Trachtenweste erinnern, Ärmel und Kragen in weiß – so werden die Löwen am 25. September also zuhause gegen den Bundesliga-Absteiger Hannover 96 auflaufen.