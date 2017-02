Ismail Atalan (Trainer Sportfreunde Lotte): "Ich musste kurz zu mir selber finden. Ich bin in die Kabine gegangen und habe den Spielern die Bühne überlassen. Man muss es den Jungs auch einmal gönnen, viele erleben so etwas wahrscheinlich nicht mehr. Es macht unheimlich viel Spaß mit dieser Truppe. Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, gefällt mir unglaublich gut. Egal wie der Platz ist, egal wer der Gegner ist: Wir versuchen immer das anzunehmen, was von uns gefordert wird. Wir müssen weiter hart arbeiten und demütig sein, vor jedem Gegner."