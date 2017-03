München - 1860-Talent Florian Neuhaus hat sich mit der U20-Nationalelf Deutschlands die WM in Südkorea (20. Mai bis 1. Juni) zum Ziel gesetzt. "Es ist der Traum eines jeden Spielers, eine Weltmeisterschaft zu spielen. Von daher will ich natürlich mit nach Südkorea", erklärte der 20-Jährige im Interview mit dfb.de, "da will ich unter den 35 Namen sein."