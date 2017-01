18 von 23 Deals klappten Ralf Dümmel: So viel hat er bei "Höhle der Löwen" investiert

Ohne den Neu-Löwen Ralf Dümmel (49) wäre die dritte Staffel von "Höhle der Löwen" eigentlich ziemlich öde gewesen - in einer Episode war der "Produkt-Experte" sogar der einzige Juror, der überhaupt etwas in die Start-Ups der Kandidaten investierte. Tatsächlich hat Dümmel schon in seiner ersten TV-Staffel auf VOX einiges an Geld verteilt, wie er jetzt in einem Video-Interview mit der Webseite "turi2" bekannte.