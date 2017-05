Rom - Der nun rechtskräftig verurteilte Ex-Kapitän der "Costa Concordia" hat sich nach dem Urteilsspruch des höchsten Gerichts in Italien der Justiz gestellt. Er sei bereits in dem römischen Gefängnis Rebibbia, sagte Francesco Schettinos Anwalt, Saverio Senese, am Freitagabend zu Reportern in Rom.