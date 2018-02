Die Chance, einen solchen zu gewinnen, hat Djedovic mit seinen Teamkollegen schon am Wochenende beim Pokalturnier in Ulm. Im Halbfinale treffen die Bayern dort am Samstag (16 Uhr) zunächst auf die Gastgeber. Dabei kann der FCBB auch wieder auf Vladimir Lucic setzen. Der Serbe feierte gegen Göttingen nämlich knapp drei Monate nach seinem Mittelfußbruch sein Comeback und konnte in 14 Minuten, die er auf dem Feld stand, zwei Punkte erzielen. Auch für ihn war der Erfolg gegen Göttingen also mit Sicherheit alles andere als Gewohnheit.

