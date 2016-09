Am Freitagvormittag hat ein heftiger Unfall mit zwei Lkw einen kilometerlangen Stau auf der A8 Richtung München verursacht. Für einen Rettungshubschrauber musste die gesamte Fahrbahn gesperrt werden.

Irschenberg – Auf dem stark abschüssigen Autobahnabschnitt der A8 zwischen Irschenberg und Seehamer See ist am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ein Sattelzug auf ein vor ihm fahrendes Lkw-Gespann gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des Unfallverursachers so verformt, dass der schwer verletzte Fahrer eingeklemmt wurde.