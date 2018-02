14 Monate nach der Geburt Ein echtes Vorbild: Katherine Heigl zeigt ihren After-Baby-Body

Jetzt ist figurmäßig offenbar alles wieder so, wie es sich die Schauspielerin wünscht. Motiviert haben sie unter anderem ein paar Termine: "Ich habe einen Strandurlaub vor mir und einen neuen Film, den ich ab April drehe", so Heigl. Doch es sei auch ihr tiefer Wunsch gewesen, sich wieder "fit, stark und sexy zu fühlen", der sie in den vergangenen zwei Monaten angetrieben habe, "um endlich die letzten Babypfunde zu verlieren". Daher habe sie "einen tiefen Tauchgang auf der Suche nach den Bauchmuskeln gemacht, von denen ich wusste, dass sie irgendwo unter diesem Bauch vergraben waren!"

"Die Workouts sind echt hart"

Trainiert hat Heigl vor allem mit Hilfe einer "fantastischen App mit dem Namen 'Sweat'". Die Programme ermöglichten es ihr überall zu trainieren, sogar zu Hause im Schlafzimmer, wie sie schreibt. Doch sie gibt auch zu, dass es kein Spaß war: "Ich werde nicht lügen, die Workouts sind echt hart, aber der Fortschritt, den ich in nur 5 kurzen Wochen gemacht habe, hat mich motiviert und inspiriert, weiterzumachen!"

Den wohl wichtigsten Satz packt sie an den Schluss ihres Posts: "Ich bin so dankbar, dass ich ein ganzes Jahr hatte, um diese Bauchmuskeln zu finden und meinen Hintern wieder dorthin zu bringen, wo er hingehört und nicht von der Arbeit gezwungen wurde, wieder in Form zu kommen." Was für ein vorbildlicher Hollywood-Star in Zeiten, in denen anderen Promi-Mamas versuchen, in möglichst kurzer Zeit wieder makellos auf einem roten Teppich zu erscheinen!