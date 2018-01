Die beiden Jugendlichen wurden noch vor Ort festgenommen. Während sich der 17-Jährige bei seiner Vernehmung geständig zeigte und nach der Sachbearbeitung wieder entlassen wurde, verweigerte der 14-Jährige die Aussage und wurde auf richterlichen Erlass in eine Haftanstalt überstellt.

Der Schüler war der Polizei keinesfalls unbekannt: Mit über 60 Einträgen in seiner Akte wird er von der Polizei in der sogenannten "Proper"-Datei geführt. "Proper" steht dabei für "Projekt personenorientierte Ermittlungen und Recherchen". In diese Datei werden Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren aufgenommen, welche in sechs Monaten mindestens fünf Straftaten begangen haben, darunter eine Gewalttat. Etwa 80 Jugendliche stehen derzeit in der Münchner Proper-Datei. Bereits mit zehn Jahren wurde der 14-Jährige erstmals auffällig, in seiner Vita finden sich unter anderem Körperverletzungen, Diebstähle und Hausfriedensbrüche.