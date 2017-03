Lieferservice in 13 Münchner Filialen

Im November des letzten Jahres startete der Testbetrieb in der Filiale in der Feilitzschstraße, seit Februar gab es den Lieferservice dann schon in weiteren Münchner Restaurants. Auf AZ-Nachfrage teilte ein Sprecher des Konzerns am Montag mit, dass McDonald's den Lieferservice in den nächsten Wochen in insgesamt 13 Münchner Filialen einführen wird. Dabei orientiert sich der Fast-Food-Riese am Partner "Foodora", der für die Lieferung zuständig ist. Das Liefergebiet von McDonald's gleicht also dem Areal, in dem auch "Foodora" das Essen ausliefert. Über eine spezielle Liefer-Webseite des Konzerns kann der Kunde vor der Bestellung herausfinden, ob seine Adresse überhaupt im Liefergebiet liegt.