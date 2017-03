124 neue Erfindungen Patentanmeldungen: So erfinderisch sind die Bayern

Nun ist es aber nicht so, dass im Freistaat besonders viele Daniel Düsentrieb-Kollegen wohnen, die in ihren Kellern an praktischen Neuheiten tüfteln. Schuld an der Statistik sind eher die entwicklungsfreudigen Konzerne, die im Freistaat angesiedelt sind (siehe Tabelle unten).

Die größte Innovationsleistung stammt mit 44,3 Prozent übrigens aus der Region München und Oberbayern: Im deutschen und bayerischen Kontext leistet die Region einen "herausragenden Innovationsbeitrag", schreibt die IHK. "Pro Jahr investieren die oberbayerischen Unternehmen rund sieben Milliarden Euro", erklärt IHK-Hauptgeschäftsführer Peter Driessen.

Die meisten Anmeldungen gibt es in den Bereichen "Maschinenelemente", "Transport" und "Elektrische Maschinen und Geräte". Eine Steuerung von Hochfrequenzfräsen oder ein Hitzeschutz für Turbinenschaufeln – solche Dinge entwickeln etwa die Mitarbeiter von Siemens.