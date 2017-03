1.200 Scientologen in Bayern Schnelle Lösung im Haus der Kunst: Trennung von Personalverwalter

Vor TSV 1860 gegen FC St. Pauli Löwen gegen Kiez-Kicker - Top-Duell der Rückrunde

Der TSV 1860 will am Samstag gegen den FC St. Pauli im achten Heimspiel in Serie ungeschlagen bleiben. Die Paulianer aktuell gar einen noch besseren Lauf als Sechzig - hier gibt's die Fakten zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs.